WSJ: США и НАТО создали «воздушный мост» с Украиной в ходе поставок оружия

Вашингтон и его союзники по НАТО наладили «воздушный мост» с Украиной в процессе поставок оружия и боеприпасов для предотвращения российской агрессии. За последние две недели только из США на Украину прибыли восемь самолётов, доставивших в общей сложности 650 тонн военных грузов, сообщает издание The Wall Street Journal.

Основную часть американских поставок составляют боеприпасы различных калибров, включая противотанковые, гранаты различной мощности, а также патроны, в том числе к широко применяемому ВСУ стрелковому оружию советских времён.

Среди членов Альянса, «множество оружия» передали Украине Великобритания и страны Балтии. Кроме того, в скором времени намерены начать поставки Чехия и Польша.

Ранее стало известно, что Минобороны Канады направило на Украину военно-транспортный самолёт с партией нелетального вооружения. В Ведомстве отметили, что Оттава «твёрдо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины», а вооружение предназначено для защиты страны от угроз со стороны России.

Германия, напротив, отказывается снабжать Украину оружием. Канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что Берлин останется верен принципу не поставлять летальное оружие в кризисные регионы.