https://static.news.ru/photo/8ac41c0c-342c-11ea-a8f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com

Инсайдеры Wall Street Journal в американской администрации утверждают, что конфликтующие страны в последние дни вели тайные переговоры через посольство Швейцарии в Тегеране.

Так, по словам неназванных источников, первое послание от Соединённых Штатов иранская сторона получила спустя несколько часов после убийства генерала Сулеймани в аэропорту Багдада. США настойчиво призывали Иран отказаться от дальнейшей эскалации конфликта. Каналом связи в посольстве якобы воспользовались и иранцы, донося свою позицию до властей США.

Чиновник из Ирана, чья фамилия не указывается, подтвердил, что эта информация правдива. А в швейцарском посольстве рассказали, что общение происходит при помощи факса, при этом доступ к оргтехнике имеют всего несколько человек, которые передают информацию иранской и американской сторонам.

Как писал NEWS.ru ранее, правительство Ирана сообщило о том, что пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» был сбит «непреднамеренно». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Associated Press. Причиной трагедии стал «человеческий фактор», следует из официального сообщения иранских властей.