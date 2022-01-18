WSJ: США готовят санкции против «пророссийских сепаратистов» на Украине

Санкции против четырёх «пророссийских сепаратистов» на Украине планируют ввести США. Ограничительные меры будут включать в себя в том числе заморозку счетов. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники в американской администрации.

По информации издания, данные действия являются дипломатическим давлением на Россию. Официально о них предполагается объявить в четверг, 20 января.

Как отмечает WSJ, подобное решение подчёркивает сомнения в американском правительстве относительно введения прямых санкций в отношении России.

В пятницу, 21 января, запланированы переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова в рамках дипломатического взаимодействия по вопросам безопасности. Перед этим, 19 января, Блинкен побывает в Киеве и встретится там с президентом страны Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, а в четверг, 20 января, отправится в Берлин, где проведёт переговоры с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.