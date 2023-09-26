WSJ: содержание «яхты Гурьева» на Карибах разоряет Антигуа и Барбуду WSJ: «яхта Гурьева» Alfa Nero обходится Антигуа и Барбуде в $28 тысяч в неделю

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Содержание арестованной яхты Alfa Nero, владельцем которой считают попавшего под западные санкции совладельца «Фосагро» Андрея Гурьева-старшего, обходится налогоплательщикам из Антигуа и Барбуды в $28 тысяч в неделю, что является финансовым кошмаром для этого государства, пишет The Wall Street Journal. Налогоплательщики вынуждены тратить на это свои деньги, поскольку если судно не обслуживать, то оно покроется плесенью, которая повредит дорогостоящую обшивку яхты и внутреннюю ее часть, состоящую из редких пород дерева.

Вы берете тысячедолларовые купюры и рвете их, — приводит WSJ слова сотрудника пристани Тома Патерсона.

Издание оценивает яхту, которая находится в местной гавани с февраля прошлого года, в $120 млн. Ее длина достигает 82 метров, почти равной длине футбольного поля.

В то время, как на ее содержание уходит $28 тысяч в неделю, ВВП на душу населения этой страны, с популяцией в 93 тысячи человек, составляет $18,7 тысяч долларов, пишет РБК. В эту сумму включена зарплата итальянского капитана, а также расходы в размере $2 тысяч в день на дизельное топливо для поддержания работы кондиционера, без которого судно рискует заплесневеть.

В июле Лондонский суд отказался снять арест с суперяхты Phi российского олигарха Сергея Науменко. Судья Росс Крэнстон признал наложение ограничений на судно законным и соответствующим курсу британского правительства на ужесточение отношения к богатым россиянам с целью побудить их выступать против президента РФ Владимира Путина.