WSJ: в США «возненавидят» Байдена после переговоров с Путиным

На переговорах с президентом России Владимиром Путиным у американского лидера Джо Байдена не остаётся места для дипломатических манёвров и любое его действие может вызвать ненависть избирателей. Как пишет The Wall Street Journal, в ходе общения относительно украинского кризиса Байден может заявить о том, что намерен помочь Украине и направить туда силы НАТО либо пойти на уступки, чтобы погасить риск полноценного конфликта.

Первая из этих позиций может привести к эскалации конфликта, а американцы определённо выступят против ещё одного бессрочного военного обязательства. Решение же пойти на уступки будет воспринято как очередная «капитуляция» Америки во внешней политике после ухода войск США из Афганистана.

Россия станет более влиятельной и более презрительной по отношению к США, — добавил эксперт.

Читатели издания также поделились ожиданиями от переговоров президентов России и США. Один из них предположил, что «пустоголовый Джо будет читать подготовленный сценарий, пока Путин будет думать на три хода вперёд». Ещё один комментатор отметил, что защита Украины не является задачей Америки, так как интересы страны в этом регионе незначительны, а победа в кампании неочевидна.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что сохранение территориальной целостности Украины отвечает интересам глобального сообщества, а в интересах США — сохранение стабильности во всей Европе. На вопрос, рассматривает ли президент США территориальную целостность Украины как отвечающую жизненно важным интересам США, Псаки ответила, что внешняя политика «содержит немного больше нюансов», и ответить на этот вопрос однозначным образом нельзя.