WSJ: посол США в России навестила арестованного журналиста Гершковича

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Эван Гершкович

Посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси посетила арестованного по подозрению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО в Лефортово. Отмечается, что в последний раз дипломат и журналист встречались в Лефортово полтора месяца назад. Американская сторона считает количество предоставляемых встреч недостаточным.

Посол Трейси сообщил, что Эван по-прежнему выглядит здоровым и остается сильным, несмотря на обстоятельства,— говорится в заявлении посольства Соединенных Штатов в Москве.

В мае Гершковичу продлили срок пребывания под стражей на три месяца. Согласно решению Лефортовского суда Москвы, журналист останется под стражей до 30 августа включительно. Защита американца попыталась оспорить постановление, но Мосгорсуд признал его законным и отклонил апелляцию.

Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в марте в Екатеринбурге. Корреспондент собирал информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.