WSJ написала о тайной финансовой системе Ирана для обхода санкций

Власти Ирана разработали тайную банковскую и финансовую систему, позволяющую Тегерану проводить торговые сделки на десятки млр долларов в год и обходить санкции Запада. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы и источники в разведке и у дипломатов.

По информации здания, система использует счета в иностранных коммерческих банках, посредников, зарегистрированных за пределами страны, координирующие сделки фирмы и расчётный центр.

Согласно описанию WSJ, схема работает следующим образом: иранские банки, обслуживающие организации, не имеющие возможности проводить экспортно-импортные операции по причине наложенных на них санкций США, создают компании за пределами страны. Последние служат доверенными лицами для представителей иранского бизнеса и совершают сделки от их лица. При помощи посредников за границу реализуется нефть и ряд других товаров, а также производятся покупки импортных товаров через счета, открытые в иностранных банках.

По данным ряда западных чивновников, часть доходов снимается со счетов и с помощью курьеров перевозится внутрь страны. однако ольшая часть денег остается на счетах чне страны. Осведомлённые источники сообщают, что работает система хорошо. Власти страны намерены прибегнуть к ней для защиты от будущих вероятных санкций. При этом крупные чиновники, напротив, называют её громоздкой, малоэффективной и подверженной коррупции.

Ранее сообщалось, что Иран в состоянии нарастить экспорт нефти на один миллион баррелей в сутки, в том случае, если будут сняты международные санкции. По словам министра нефти страны Бижана Намдара Зангане, увеличить производственные мощности возможно за считаные месяцы.