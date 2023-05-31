Макрон предложил Зеленскому провести в Париже саммит по Украине WSJ: Макрон предложил Зеленскому провести в Париже саммит по Украине

Фото: IMAGO/Jonathan Rebboah/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому провести в Париже саммит по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщает со ссылкой на европейских дипломатов The Wall Street Journal. По словам собеседников издания, идея возникла в феврале, когда Макрон в беседе с Зеленским заставил его согласиться с тем, что в конечном итоге придется договариваться с Россией о мире.

Зеленский в этом году просил Макрона помочь ему наладить контакты с такими лидерами, как [председатель КНР] Си Цзиньпин. <...> Переговоры перешли в планы проведения конференции. <...> Макрон предложил устроить ее в Париже, — говорится в статье.

Согласно данным WSJ, Макрон поднимал этот вопрос в разговоре с китайским лидером во время визита в Пекин. По словам источников, организовать саммит также предложили Дания и Швеция. Список возможных участников конференции пока не составлен, но помимо Китая европейские чиновники хотят привлечь Индию, Бразилию и другие незападные страны.

Ранее журналистка турецкого издания Hürriyet Ханде Фират сообщила, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут друг за другом совершить визиты в Турцию для переговоров с главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом после его инаугурации. По словам корреспондентки, планируется обсуждение украинского конфликта и зерновой сделки.