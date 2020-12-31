WSJ: КНДР хочет нормальных отношений с США

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Дипломат из Северной Кореи заявил, что Пхеньян хочет хороших отношений с Соединёнными Штатами Америки, считают журналисты из США, ссылаясь на свои источники. По предварительным данным, в декабре 2020 года член Европейского парламента Лукас Манл провёл неформальную видеоконференцию с послом КНДР в ФРГ.

В ходе часовой беседы дипломатов, представитель азиатской страны заявил о желании выстроить крепкие отношения с Белыми домом, но при условии — Вашингтон откажется от враждебной линии в отношении «режима Ким Чен Ына». Эту позицию, по данным газеты The Wall Street Journal, восприняли положительно.

Переговоры США и КНДР зашли в тупик после провального саммита в Ханое (столица Вьетнама) в феврале 2019 года. США потребовал от Пхеньяна более активных действий по отказу от ядерного оружия, последний в свою очередь отметил, что партнёры из Северной Америки вообще ничего не предпринимают в ответ на её добровольные шаги по денуклеаризации. Единственные после этого рабочие переговоры КНДР-США в Швеции в октябре также закончились провалом.

До конца 2019-го КНДР не раз ставила ультиматум: Вашингтон должен представить «новое решение» по денуклеаризации и обеспечить Пхеньяну гарантию безопасности, или дискуссия прекратиться. С начала 2020-го контакты КНДР-США на каком бы то ни было уровне не возобновлялись, а КНДР постоянно утверждала, что не собирается проявлять инициативу и продолжать переговоры с Белым домом.

Руководство Северной Кореи может в первые месяцы пребывания у власти администрации избранного президента США Джо Байдена испытать межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), если переговоры Пхеньяна и Вашингтона по ядерной проблеме не выйдут из тупика. Во время октябрьского военного парада в столице КНДР в честь 75-летия основания правящей Трудовой партии Кореи (ТПК) военные презентовали новые МБР. Среди них — модернизированная «Хвасон-15». Её расчётная дальность 12 874 км, что позволяет поразить любую цель на всей территории материковой части США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер Севрной Кореи Ким Чен Ын впервые поздравил жителей страны с Новым годом в письме. В послании он пожелал всем семьям КНДР большого счастья с любимыми людьми и крепкого здоровья.