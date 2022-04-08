WSJ: Китай ускорил наращивание ядерного арсенала из-за оценки угрозы США

Китай ускорил наращивание своего ядерного арсенала из-за изменившейся оценки угрозы со стороны США. В частности, речь идёт о возможных попытках Вашингтона свергнуть правительство КНР, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с мнением китайского руководства.

Китайское руководство «видит в усилении ядерного арсенала средство сдерживания США от прямой вовлечённости в потенциальный конфликт из-за Тайваня», говорится в публикации. Также повышенное внимание к ядерному вооружению у Китая связано с «опасениями, что Вашингтон может попытаться свергнуть» нынешнее правительство республики.

Однако, отмечает газета, китайские власти привержены тому, чтобы первыми не применять ядерное оружие.

Китай планирует поддерживать арсенал не больше, чем это необходимо для обеспечения китайских интересов в области безопасности, говорится в публикации.

Источники издания утверждают, что Китай не вносил никаких корректировок в свою ядерную политику из-за ситуации на Украине. Но республиканские власти якобы считают свой арсенал устаревшим для эффективного сдерживания возможного удара со стороны США.

Газета отмечает, что её собеседники не вовлечены в разработку ядерной политики Китая.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что положение Китая с каждым днём спецоперации становится всё более затруднительным, поскольку Пекин несёт репутационные потери от поддержки России. По его мнению, высказанному в ходе конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, Китай рано или поздно не захочет «потворствовать режиму» президента России Владимира Путина.