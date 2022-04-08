WSJ: Китай ускорил наращивание ядерного арсенала из-за оценки угрозы США

Китай ускорил наращивание своего ядерного арсенала из-за изменившейся оценки угрозы со стороны США. В частности, речь идёт о возможных попытках Вашингтона свергнуть правительство КНР, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с мнением китайского руководства.
Китайское руководство «видит в усилении ядерного арсенала средство сдерживания США от прямой вовлечённости в потенциальный конфликт из-за Тайваня»,
Однако, отмечает газета, китайские власти привержены тому, чтобы первыми не применять ядерное оружие.
Китай планирует поддерживать арсенал не больше, чем это необходимо для обеспечения китайских интересов в области безопасности, говорится в публикации.
Источники издания утверждают, что Китай не вносил никаких корректировок в свою ядерную политику из-за ситуации на Украине. Но республиканские власти якобы считают свой арсенал устаревшим для эффективного сдерживания возможного удара со стороны США.
Газета отмечает, что её собеседники не вовлечены в разработку ядерной политики Китая.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что положение Китая с каждым днём спецоперации становится всё более затруднительным, поскольку Пекин несёт репутационные потери от поддержки России. По его мнению, высказанному в ходе конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, Китай рано или поздно не захочет «потворствовать режиму» президента России Владимира Путина.