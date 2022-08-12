WSJ: Байден может впервые на посту президента встретиться с Си Цзиньпином WSJ: Китай готовит встречу Си Цзиньпина с Байденом в ноябре

Фото: Sarah Silbiger/Global Look Press

Джо Байден и Си Цзиньпин

Китайские власти прорабатывают варианты возможной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом в рамках саммита «Большой двадцатки» или саммита АТЭС, которые состоятся в ноябре, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что планирование зарубежной поездки китайского лидера находится на ранней стадии и подлежит дальнейшим изменениям.

По словам людей, знакомых с подготовкой, китайские официальные лица планируют визит Си Цзиньпина в Юго-Восточную Азию и встречу лицом к лицу с президентом [Джо] Байденом в ноябре, что ознаменует первое за почти три года зарубежное путешествие китайского лидера и его первую очную встречу с Байденом с момента инаугурации последнего, — отметила газета.

5 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности страны Джон Кирби заявил, что Байден не намерен в ближайшее время вести переговоры с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Он отметил, что президенту США нечего анонсировать.

2 августа спикер палаты председателей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. Это был первый визит американского политика подобного уровня на остров с 1997 года. По мнению спикера американской палаты представителей, ее поездка не противоречит политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступает против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня. Сразу после приезда Пелоси на Тайвань МИД Китая вызвал посла США в КНР Николаса Бернса и выразил ему решительный протест в связи с визитом высокопоставленного американского политика на остров, который Пекин считает своей провинцией.