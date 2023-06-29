WSJ: Киев может получить ракеты, способные переломить ход боев WSJ: США близки к одобрению передачи Украине ракет большой дальности ATACMS

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

MGM-140 ATACMS

США близки к одобрению поставки Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, способных переломить ход конфликта с Россией, сообщило издание The Wall Street Journal. Американские и европейские чиновники рассказали WSJ, что вопрос передачи Киеву этих ракет большой дальности сейчас обсуждается на самом высоком уровне.

Армейская тактическая ракетная система, или ATACMS, имеет дальность действия около 190 миль (около 300 км. — NEWS.ru), что достаточно для того, чтобы ВСУ могли поражать российские цели далеко за линией фронта. Президент [США Джо] Байден не одобрял передачу отчасти из-за опасений американских официальных лиц, что Украина может использовать ATACMS для ударов по территории России и спровоцировать эскалацию конфликта, — говорится в публикации.

Официальные лица в США и Европе увидели признаки того, что в ранее неохотно настроенных правительственных кругах Вашингтона, в первую очередь в Белом доме, пришли к выводу, что необходимо срочно усилить боевой потенциал ВСУ, пишет газета. В статье утверждается, что после попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» в России западные чиновники задумались над тем, что именно сейчас, возможно, «настало время нажать на газ» в вопросе военной поддержки Украины.

Издание приводит слова высокопоставленного представителя Минобороны Украины, рассказавшего, что в последние недели Киев получал положительные сигналы о том, что власти США склоняются к одобрению поставки дальнобойных ракет. Украинские чиновники заявляли, что ракеты ATACMS необходимы ВСУ, в частности, для нанесения ударов по Крыму, пишет WSJ.

Ранее группа республиканцев и демократов в Конгрессе США выпустила резолюцию, призвав Байдена срочно поставить Киеву ракеты ATACMS. Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол указал, что успех контрнаступления ВСУ напрямую связан с военной помощью США и их союзников, и передача ATACMS поможет Украине и серьезно поменяет боевую обстановку.