Израиль обдумывает затопление подземных тоннелей ХАМАС WSJ: Израиль задумал затопить морской водой тоннели ХАМАС под сектором Газа

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль рассматривает вариант затопления морской водой сети подземных тоннелей ХАМАС в секторе Газа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Эта тактика может разрушить подземные убежища и вытеснить оттуда боевиков, но также грозит анклаву проблемами с водоснабжением, считают эксперты.

Как сказано в публикации, ЦАХАЛ в середине ноября установила большие насосы для перекачки воды из Средиземного моря в тоннели ХАМАС неподалеку от лагеря беженцев Аль-Шати. По оценке собеседника издания, процесс затопления может занять неделю. Однако его эффективность под вопросом, поскольку точные характеристики подземных убежищ и грунта вокруг них неизвестны.

Отмечается, что Тель-Авив уведомил о своем плане США, однако в Белом доме к нему отнеслись неоднозначно. Окончательное решение в Израиле пока не приняли.

Ранее военнослужащие 551-й бригады Армии обороны Израиля обнаружили и ликвидировали подземные тоннели ХАМАС в городе Джабалия в секторе Газа. Один тоннель находился на глубине нескольких десятков метров во дворе местной школы. Другой — под домом одного из местных руководителей палестинского движения. В ходе операции израильские ВВС и артиллерия также уничтожили снаряжение, оружие, взрывчатку, боеприпасы, установки для запуска ракет и неназванное число бойцов группировки.

Незадолго до этого военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили подземные сооружения ХАМАС под детской больницей «Рантиси» в секторе Газа. Вход в тоннели располагался рядом с домом высокопоставленного члена группировки. В подвалах была также найдена комната. По данным представителей ВС, там группировка держала похищенных израильтян.

ЦАХАЛ разрушила более 400 шахт, являвшихся частью сети тоннелей ХАМАС. Основную работу по этому направлению провели военные спецотряда «Яхалом». ХАМАС внедрило свою сеть туннелей под населенными пунктами по всему сектору Газа. Многие из шахт, ведущих к сети тоннелей, расположены на территории гражданских больниц, школ и домов.