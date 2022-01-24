WSJ: Германия стала ненадёжным партнёром США, перейдя на сторону России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не увязывает переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена с решением Вашингтона эвакуировать американское посольство в Киеве. По её словам, американская сторона разослала соответствующее предупреждение своим гражданам ещё десять дней назад. Российское посольство в Киеве продолжает работать в штатном режиме, рассказала Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Предупреждение своим гражданам, ну и наверное не своим, а всем, относительно того, что на Украину ездить опасно, опубликовали ещё, мне кажется, недели две назад, дней 10 назад... Это вопрос к...