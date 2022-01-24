WSJ: Германия стала ненадёжным партнёром США, перейдя на сторону России
Ксения Голуб
Ксения Голуб
11:37, 24 января 2022
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Германия выбрала собственные интересы, будучи в затруднительном положении из-за противостояния России и США. Однако тем самым она вызвала раздражение в Вашингтоне, сообщила американская газета The Wall Street Journal. Журналист Дэвид Готард в своей статье написал, что Берлин превратился в ненадежного партнёра, и приход к власти канцлера Олафа Шольца не добавил Германии послушности Белому дому.
Автор статьи отметил, что самым показательным в этой ситуации было решение немецкой стороны не соглашаться на поставки оружия Киеву и отказ помогать в этом прочим государствам. В качестве примера журналист привёл вопрос доставки оружия на Украину из Великобритании, которая проводилась, минуя воздушное пространство Германии.
Минобороны Великобритании преуменьшало значение объездов, подтверждая, что оно само не запрашивало разрешения на пролёт. Но в том-то и дело: Великобритания не спрашивала разрешения, потому что это вынудило бы Германию удовлетворить или отклонить запрос. Великобритания посчитала, что это решение будет трудным для нового правительства канцлера Олафа Шольца, — сообщил Готард.