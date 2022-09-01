WSJ: G7 разработали план по установлению потолка цен на российскую нефть

Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Bu / www.imago-images.de / Global Look Press

В рамках саммита министров финансов стран G7 в пятницу будет представлен план по установлению предельной цены на российскую нефть, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что все участники виртуальной встречи возьмут на себя обязательство имплементации этого плана. Автор материала при этом подчеркивает, что «действенную политику» члены G7 разработают лишь к декабрю.

Министры финансов «семерки» в пятницу во время виртуальной встречи, как ожидается, выпустят одобрение плана по установлению предельной цены и возьмут на себя обязательство завершить его имплементацию, — сказано в публикации.

Аналитики предупреждают, что установление потолка на российскую нефть отдельными странами лишь усугубит энергетический кризис в Европе и увеличит стоимость углеводородов.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что Россия откажется от поставок нефти тем странам, которые введут на нее ценовой потолок. По ее словам, Москва сможет переориентироваться на те государства, которые будут готовы к сотрудничеству. По ее словам, потенциальное снижение количественных показателей экспорта может иметь незначительное влияние на показатели курса и платежного баланса.

Набиуллина связывает это с тем, что все будет происходить на фоне роста мировых цен на нефть. Глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в свою очередь считает, что такие меры усилят энергетический кризис.