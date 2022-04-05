WSJ сообщила, какую сферу затронут новые санкции ЕС против России

Еврокомиссия рассматривает новые санкции против России, в рамках которых будет предложено закрытие границ для российских грузоперевозчиков, также запрет на поставку угля из РФ и санкции в отношении «олигархов» и их семей, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники знакомые с ситуацией.

Отмечается, что запрет на въезд российских большегрузов на территорию ЕС не коснётся перевозки энергоносителей, лекарственных препаратов и продовольствия.

Агентство Politico сообщило, что госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявил о обсуждении инициативы включнить в санкционный пакет российского угля и нефти.

Я не могу преждевременно судить, потому что для оказания влияния нужны все 27 стран, но я думаю, что мы можем быстро ввести санкции в отношении этих двух секторов, — заявил он, добавив, что решения будут приняты в ближайшие дни.

Агенство Reuters, в свою очередь, отмечает, что новые антироссийские санкции коснутся поставок из России цемента, каучука, древесины и химикатов на сумму €9 млрд евро в год. Под запрет также попадут водка и икра.

Ранее газета The Washington Post написала, что санкции против России являются новой угрозой для для глобальной цепи поставок. Отмечается, что на фоне санкций против России почти на 40% сократились грузоперевозки через российские порты в Балтийском море. Одновременно с этим возросла нагрузка на порты Германии и балтийских стран, которые не были к этому готовы. Закрытие авиасообщения с Россией также негативно сказалась на авиаперевозках.