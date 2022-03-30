WSJ: ЕС приступил к изучению возможностей ужесточения санкций против России

Евросоюз приступил к изучению возможностей ужесточения санкционных ограничений против России на фоне продолжающейся военной спецоперации РФ на Украине, пишет The Wall Street Journal. По информации издания, ЕС может ввести санкции в отношении российских банков и семей олигархов, а также усилить ограничения на использование криптовалют. В газете уточнили, что таким образом Запад форсирует давление на российскую экономику.

Европейские страны, стремящиеся ужесточить санкции в отношении России, рассматривают возможность введения ограничений против банков и членов семей олигархов, а также заблокировать доступ к криптовалютам как к источнику обхода финансовых санкций <...>, - сказано в статье.

WSJ подчёркивает, что Евросоюз разрабатывает условия для внедрения новых санкций совместно с США. По версии американского издания, ЕС и Соединённые Штаты хотят обеспечить эффективность ограничений, которые также будут направлены на страны, «позволяющие российским компаниям выводить активы, расположенные за пределами РФ».

15 марта стало известно, что ЕС ввёл в отношении РФ четвёртый пакет перcональных и экономических санкций из-за ситуации на Украине. Под ограничения попали ряд бизнесменов, в том числе Роман Абрамович, а также глава Первого канaла Константин Эрнст.

В рамках пакета санкций ЕС зaпретил экспорт в Россию автомобилей дорожe €50 тысяч (около 6 млн рублей), а также целого ряда предметов роскоши. Помимо этого, ЕС ввёл ограничения на торговлю с Россией железом и сталью.

Санкционное давление на Россию было значительно усилено после того, как президент страны Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а затем объявил о начале военной операции на территории Украины.