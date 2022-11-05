WSJ: Эрдоган больше всех выиграл от конфликта на Украине

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил наибольшую выгоду от военного конфликта на Украине, пишет обозреватель The Wall Street Journal Джаред Малсин. Он отмечает, что турецкий лидер смог наладить поставки вооружения Киеву и одновременно с этим вести прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Малсина, Эрдоган превратился в одного из наиболее авторитетных лидеров в регионе.

Эрдоган расширяет военную поддержку Украины со стороны своей страны, сохраняя при этом открытую линию связи со своим российским коллегой Путиным, отношения, которые помогли сохранить экспорт украинского зерна на этой неделе, поскольку он пытается расширить роль Турции как региональный влиятельный посредник. <...> Тем самым г-н Эрдоган укрепляет репутацию Турции как все более важного регионального игрока, — говорится в публикации.

Обозреватель отмечает, что турецкий производитель оружия Baykar уже начал строительство нового завода на Украине, который удвоит мощности по производству вооруженных беспилотников. Одновременно с этим Эрдоган является одним из немногих мировых лидеров, который не только ведет диалог с Путиным, но и способен оказывать на него влияние. В качестве примера журналист привел недавние переговоры российской и турецкой сторон по зерновой сделке.

Когда г-н Путин пригрозил вновь ввести блокаду украинского экспорта зерна через Черное море, г-н Эрдоган вмешался, чтобы сохранить поток важнейших поставок и сдержать рост мировых цен на продовольствие, — отметил он.

2 ноября Минобороны России сообщило, что РФ возобновляет участие в зерновой сделке. В ведомстве отметили участие ООН и содействие Турции в вопросе получения письменных гарантий со стороны Киева о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Министерство сочло данные гарантии достаточным основанием для возобновления участия в сделке.