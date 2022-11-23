Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по операциям Дэвид Марлоу заявил, что ведомство планирует искать шпионов среди россиян, пишет The Wall Street Journal. Он уточнил, что речь идет о гражданах, которые недовольны проведением специальной операции на Украине. Он при этом не стал уточнять, чем будут заниматься недовольные россияне в рамках сотрудничества с ЦРУ.
Мы ищем россиян, которые так же, как и мы, выступают против спецоперации РФ. Мы открыты для сотрудничества с ними, — сказал Марлоу.
Представили американской разведки неоднократно проводили встречи с высшим руководством Украины, а также признавались, что предоставляют спутниковые снимки позиций ВС РФ военным ВСУ.
Глава СВР России Сергей Нарышкин и руководитель ЦРУ США Уильям Бернс провели переговоры в Анкаре с целью сохранить коммуникацию между государствами по вопросам безопасности, заявил ранее в беседе с Bloomberg координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. По его словам, речь шла об обычных каналах связи между странами, которые по-прежнему остаются открытыми.