WSJ: ЦРУ заявило о начале вербовки недовольных СВО россиян

Фото: CIA/Global Look Press

Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по операциям Дэвид Марлоу заявил, что ведомство планирует искать шпионов среди россиян, пишет The Wall Street Journal. Он уточнил, что речь идет о гражданах, которые недовольны проведением специальной операции на Украине. Он при этом не стал уточнять, чем будут заниматься недовольные россияне в рамках сотрудничества с ЦРУ.

Мы ищем россиян, которые так же, как и мы, выступают против спецоперации РФ. Мы открыты для сотрудничества с ними, — сказал Марлоу.

Представили американской разведки неоднократно проводили встречи с высшим руководством Украины, а также признавались, что предоставляют спутниковые снимки позиций ВС РФ военным ВСУ.

Глава СВР России Сергей Нарышкин и руководитель ЦРУ США Уильям Бернс провели переговоры в Анкаре с целью сохранить коммуникацию между государствами по вопросам безопасности, заявил ранее в беседе с Bloomberg координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. По его словам, речь шла об обычных каналах связи между странами, которые по-прежнему остаются открытыми.