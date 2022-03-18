WP: Запад опасается, что офис Зеленского пойдёт на слишком большие уступки

Лидеры стран Запада считают, что руководство Украины посылает неясные и противоречивые сообщения, касательно переговоров с Россией, пишет The Washington Post. Некоторые страны НАТО высказали опасение, что офис Зеленского пойдёт на слишком большие уступки.

Растущее число погибших на Украине вынудило Владимира Зеленского рассмотреть возможность пойти на уступки России, чтобы положить конец разрушительному конфликту, однако, конкретные пункты любой мирной сделки, которую его правительство может обсуждать с Москвой, остаются загадкой для западных лидеров, — сообщает издание.

В американской газете сделали предположение, что в ходе закрытых встреч российских и украинских переговорщиков, обе стороны могут урегулировать свои разногласия. Тем не менее, западные коллеги выразили обеспокоенность данными переговорами, поскольку они не будут знать, какие договорённости были достигнуты между Россией и Украиной.

Перспективы заключения соглашения в ближайшем будущем выглядят мрачно, однако неоднозначные сигналы Зеленского о том, насколько он близок к договорённостям, только усилили тревогу относительно того, в каком направлении идут переговоры, — сказано в материале.

Помимо этого, в источнике отметили, что определённые страны на восточном фланге НАТО могут выступить против подписания мирного договора.

Ранее, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США «держат за руку» украинских делегатов на переговорах с Россией. Дипломат уточнил, что под данной формулировкой он подразумевает контроль со стороны Соединённых Штатов, которые не позволяют Киеву ответить согласием на минимальные требования, выдвигаемые со стороны Москвы.

Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что главы стран России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут встретиться только в том случае, если они подтвердят согласованный переговорными командами и профильными ведомствами документ между странами.