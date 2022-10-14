WP: в ВСУ забеспокоились из-за мобилизационных резервов РФ и больших потерь

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Военнослужащие Украины несут большие потери, морально и физически истощены, пишет газета The Washington Post. Автор материала добавил, что солдаты 93-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) не отдыхали длительное время. В статье сказано, что военные также жалуются на нехватку ресурсов и обеспокоены тем, что Россия пополнила свои ряды несколькими сотнями тысяч солдат.

Один солдат в бригаде сказал, что у его батальона уже «много потерь» и «недостаточно сил или ресурсов», поэтому он сказал, что обеспокоен тем, что Россия отправит на фронт 300 тысяч или более подкреплений, — сказано в публикации.

Отмечается, что многие украинские военнослужащие никогда не служили и «не были готовы к такого рода сражениям».

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов ранее заявил, что западные наемники попали в ловушку в Запорожской области. Он рассказал, что группа из 10 иностранцев совершила вылазку на позиции российских военнослужащих в районе населенного пункта Пологи. Рогов пояснил, что их подпустили к линии боевого соприкосновения.

Он опубликовал кадры полученные с нашлемной камеры одного из наемников. На записи можно увидеть, что в группе были раненые и погибшие. Несмотря на то, что они пытались отступить, их накрыла тяжелая огнеметная система «Солнцепек».