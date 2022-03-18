WP: в США вырастут цены из-за спецоперации на Украине и санкций против РФ

На фоне ситуации на Украине и новых санкций против России в США может произойти сильный рост цен на продовольствие, отмечается в статье The Washington Post. Сообщается, что к этому приведёт увеличение стоимости удобрений и энергоресурсов.

Россия — один из основных производителей удобрений и других химикатов для сельского хозяйства, текущая ситуация повлияет на то, что в этом году будет выращиваться в США. В Америке нет недостатка в пшенице, однако даже до начала спецоперации России на Украине предложение на международном рынке было минимальным за последние 14 лет, — говорится в сообщении.

Бенефициар международного производителя удобрений «Еврохим» Андрей Мельниченко сообщил, что если конфликт на Украине не будет остановлен, мир может столкнуться с глобальным продовольственным кризисом. Он отметил, что из-за быстрого роста цен на удобрения многие фермеры больше не смогут позволить себе использовать подкормку для почвы. По мнению эксперта, это в ближайшее время приведёт к нехватке продовольствия.

Между тем в Министерстве промышленности и торговли РФ рассказали, что в ближайшее время могут возникнуть проблемы с поставками удобрений из России за рубеж. По этой причине на глобальном рынке может возникнуть большой дефицит данной продукции.

В то же время в Минсельхозе заявили, что Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия, включая зерно и продукты его переработки, мясную и рыбную продукцию, сахар, растительное масло, овощи и фрукты. Потребность же в импортных товарах незначительна и в основном приходится на продукцию, которую не производят в России в силу климатических условий, а российские импортёры работают с широким кругом поставщиков из других стран.