WP: в США разработали план на случай изгнания Зеленского из Украины

Американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на неназванного представителя американской администрации, что Госдеп, Пентагон, а также другие ведомства США готовят планы на случай, если президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся покинуть территорию страны. По информации журналистов, одним из таких сценариев является появление в Польше украинского правительства в изгнании. При этом уточняется, что его может возглавить нынешний президент Украины.

Мы составляем запасные планы на каждый возможный случай, — заявил газете источник.

В издании добавили, что американская сторона обсудила с Зеленским возможность переезда вместе с семьёй из Киева во Львов. Несмотря на то, что охрана украинского лидера выразила свою готовность к такому решению, Зеленский отказался от этой идеи.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским ранее обсудили наращивание Вашингтоном военной, экономической и гуманитарной помощи Киеву. Для выделения дополнительного финансирования администрация американского президента тесно сотрудничает с конгрессом. Стороны также обсудили продолжающиеся переговоры с Москвой.