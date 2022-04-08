WP: в США помешали принятию закона об изъятии активов бизнесменов из РФ

Конгресс США не стал принимать законопроект, позволявший Белому дому изымать активы бизнесменов из России для передачи вырученных средств Украине. Резко против него выступила Неправительственная организация Американский союз защиты гражданских свобод (АСЗГС), сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Издание отмечает , что АСЗГС помешала принятию документа, который противоречил законодательству США, поскольку не давал возможности российским бизнесменам оспорить конфискацию в американском суде. Собеседник WP подчеркнул, что при принятии законопроекта общий объём конфискованных у россиян средств мог исчисляться «миллиардами долларов».

После вмешательства АСЗГС в конгрессе решили «ослабить» инициативу. Теперь у Белого дома будет время на поиск конституционных механизмов для конфискации. Только после этого в конгрессе станут разрабатывать новый законопроект.

Ранее стало известно, что страны Запада доходят до «прямого бандитизма» в отношении РФ, конфискуя частную собственность и отказываясь от взятых на себя обязательств, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он добавил, что угрозы и ультиматумы не заставят Москву отказаться от суверенитета.