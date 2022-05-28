WP: в США обеспокоены последствиями передачи Киеву РСЗО

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В Белом доме обеспокоены возможными последствиями передачи Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО), пишет газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники. Американское руководство допускает, что это решение может привести к серьёзной эскалации ситуации. Наибольшие опасения вызывает возможно применение американского оружия для нанесения ударов по российской территории.

Если им передать РСЗО с дальностью действия более 289 километров, то вооружённые силы Украины получат возможность запускать ракеты по территории России, — сказано в публикации.

Автор материала отмечает, что в Белом доме, в свою очередь, хоть и намерены передать Украине такого рода оружие, могут отказаться от его передачи Киеву в целях недопущения обострения конфликта.

Американское руководство ранее предупредило Киев о том, что обстрелы российской территории, в особенности той её части, которая расположена не близ границы с Украиной, несут в себе риски эскалации. В Белом доме добавили, что опасения вызывает использование для этого Киевом поставляемого Западом вооружения. В издании отметили, что по этому поводу с украинской стороной были проведены закрытые переговоры.