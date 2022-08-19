WP: украинцы разочаровались в Зеленском

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Украинцы выразили своё недовольство тем, что президент страны Владимир Зеленский не предпринял необходимые шаги, чтобы предупредить население о риске начала конфликта с Россией, пишет американское издание The Washington Post. Отмечается, что жители Украины уверены, что можно было бы предотвратить большое количество жертв. Глава государства оправдался, что эта информация вызвала бы панику в стране и экономический коллапс.

Честно говоря, у меня волосы встали дыбом, когда я прочитала, что Зеленский сказал об эвакуации. Он не хотел ставить страну на военные рельсы, потому что боялся потерять власть, — рассказала американским журналистам главный редактор украинского новостного сайта «Украинская правда» Севгиль Мусаева.

Украинская писательница Катерина Бабкина в свою очередь назвала преступлением действия президента из-за угрозы мирным жителям, которые проживали на территориях, где происходили боевые действия.

Британские пользователи Twitter ранее назвали президента Украины Владимира Зеленского военным преступником и осудили его слова о готовности нанести удары по Запорожской АЭС. Жители Великобритании возмутились неприкрытым признанием украинского лидера в том, что всё это время ВСУ наносили удары по критической инфраструктуре.