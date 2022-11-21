WP: у Запада возникли проблемы с отправкой оружия на Украину WP: у США и ЕС возник дефицит оружия для отправки на Украину

Фото: defense.gov

США и страны Европы столкнулись с серьезным вызовом, поскольку у них заканчиваются запасы оружия для отправки на Украину. Изыскиваются последние возможности помочь Киеву, сообщает Washington Post со ссылкой на представителя страны — члена НАТО.

Запад попал в сложную ситуацию. Многие [вооружения] уже переданы. Западным странам приходится копаться глубже в своих запасах, — рассказал собеседник издания.

Он добавил, что для решения проблемы с дефицитом оружия потребуются «долгосрочные и стратегические действия». Также источник издания подчеркнул, что у России большие запасы боевой техники.

Ранее в США нашли повод отказаться от поддержки Украины. Так, бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард заявила, что деньги американцев идут в карман коррумпированных властей Украины. Она считает, что украинская политическая верхушка наживается на поставках вооружения со стороны западных стран.