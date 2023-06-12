WP: США предложили включить в СБ ООН еще шесть стран без права вето

Фото: Eskinder Debebe/UN Photo

Совет Безопасности ООН

Администрация президента США Джо Байдена намерена реорганизовать Совет Безопасности ООН и включить в его состав в качестве постоянных членов еще шесть стран без предоставления им права вето, сообщило издание The Washington Post. По данным источников WP, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд консультируется с дипломатами из 193 государств-членов организации о потенциальном расширении совета в преддверии встречи мировых лидеров, которая пройдет осенью в Нью-Йорке.

Предложение США о расширении СБ ООН отражает желание Байдена признать растущее влияние развивающихся стран и устранить широко распространенное недовольство нынешними членами Совбеза и их неспособность остановить глобальные конфликты, в том числе на Украине, — говорится в публикации.

Байден настаивает на реформах, несмотря на нежелание других держав уступать свое влияние, утверждается в статье. По данным WP, в Белом доме стремятся к тому, чтобы ООН оставалась ключевым инструментом предотвращения конфликтов.

В феврале постпред США при ООН заявила, что расширение Совбеза уменьшит влияние России и Китая. Томас-Гринфилд отмечала, что РФ и КНР в течение 2022 года блокировали в СБ ООН все усилия по привлечению к ответственности властей КНДР. По словам дипломата, из-за полярного мнения стран с правом вето в Совбезе практически остановилась работа по вопросам Украины и Ирана.