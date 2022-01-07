WP: США обсудят с РФ ракеты и учения в Европе

На предстоящих переговорах с Россией в Женеве США планируют обсудить тематику размещения ракет и масштаб проводимых военных учений в Европе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на знакомые с планами американской администрации источники. По информации издания, Белый дом планирует выяснить, серьёзно ли Москва относится к разрешению кризиса вокруг Украины.

При этом в США допускают, что Россия использует выдвигаемые ею требования к Вашингтону для затягивания сложившейся ситуации. 10 января Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби на своей странице в Twitter заявил, что США не планируют снижать численность своих войск в Европе. Ранее американская телекомпания NBC сообщила, что США в предстоящей дискуссии с Россией могут рассмотреть вариант сокращения численности сил и частоты проведения учений в Восточной Европе.

Журналисты WSJ высказали мысль, что для США гораздо важнее сдержать Россию, чем решить проблемы на Украине. Россия, по мнению журналистов, стремится запугать Запад и навязать своё влияние в Восточной Европе.