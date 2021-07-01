WP сообщила о строительстве Китаем сотни установок для баллистических ракет

Китай начал строительство более ста шахтных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет у Юймэня в провинции Ганьсу. Об этом пишет газета Washington Post.

Эксперты издания назвали такой шаг Пекина показателем значительного расширения его возможностей в ядерной сфере. Газета считает, что сейчас в арсенале Китая до 350 единиц ядерного оружия.

Данные о строительстве новых шахт поступили от исследователей, изучивших спутниковые снимки. Судя по ним, в Ганьсу строятся сразу 119 одинаковых объектов с элементами, похожими на те, которые существуют на уже имеющихся у Китая шахтах для баллистических ракет с ядерными боеголовками. В других частях страны возводятся ещё 26 таких объектов.

Мы считаем, что Китай наращивает свои ядерные силы отчасти для поддержания сдерживающего фактора, который сможет выдержать первый удар США и был бы достаточным для поражения противоракетной обороны США, — заявил американский эксперт Джеффри Льюис.

Ранее стало известно, что ООН отмечает рост значимости ядерного оружия в национальных стратегиях. Об этом заявила заместитель генерального секретаря организации Идзуми Накамицу. Риск использования ядерного оружия в результате намеренных действий, инцидента или из-за просчёта является самым высоким с момента холодной войны, отметила Накамицу.