WP сообщила о причастности спецназа ВСУ ко взрывам на аэродроме в Крыму WP: украинский чиновник заявил о причастности спецназовцев к взрывам на авиабазе в Крыму

Фото: sof.mil.gov.ua

Спецназ Вооруженных Сил Украины может быть причастен к взрывам на аэродроме в районе Новофёдоровки Сакского района Крыма, передает The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Автор публикации подчеркивает, что украинское нападение на Крым ознаменовало бы «драматическую эскалацию военных действий».

Чиновник, который не был уполномочен публично обсуждать этот вопрос и подтвердил роль Украины на условиях анонимности, но не раскрыл подробностей о том, как была осуществлена атака, — говорится в сообщении.

Американский источник агентства добавил, что Киев, скорее всего, нанес удар по Крыму. Однако он подчеркнул, что при этом ВСУ не использовали предоставленное США оружие.

Министерство обороны России в качестве причины пожара называло детонацию нескольких авиационных боеприпасов, произошедшей из-за нарушения требований пожарной безопасности. В ведомстве подчеркивали, что никакого огневого воздействия на аэродром не было. Впоследствии в поселке ввели режим ЧС муниципального масштаба.

В Новофедоровке произошла серия взрывов на аэродроме, первый из которых прозвучал 9 августа около 15:00 по местному времени. За ним последовали еще несколько. Число пострадавших при инциденте составило 13 человек, 12 из них отпустили домой после оказания медицинской помощи. Один человек погиб.