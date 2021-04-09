WP: ситуация у границ Украины мешает возвращению США в ДОН

https://static.news.ru/photo/9f2138a4-9a0d-11eb-9223-96000091f725_660.jpg Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Соединённые Штаты рассматривают возможность вернуться в Договор по открытому небу (ДОН). Однако ситуация у границ Украины мешает взаимодействию Вашингтона с Москвой по этому вопросу, утверждает The Washington Post.

Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность, перемещение российских войск у украинских границ может ещё больше отложить работу с Москвой в областях, представляющих взаимный интерес касательно ДОН. В том числе это переговоры о возможной отмене выхода Штатов из договора, решение о котором принял предыдущий американский президент Дональд Трамп.

Договор, как утверждают союзники США, обеспечивает ценную прозрачность и диалог между Москвой и Вашингтоном, — замечает чиновник.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Как писал NEWS.ru, Россия может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН к лету 2021 года. Если Вашингтон к этому времени не уведомит Москву о готовности возобновить участие в договоре, Россия направит депозитариям — Венгрии и Канаде — ноту о выходе из соглашения. С этого момента начнётся отсчёт полугодового срока, предшествующего официальному и окончательному выходу России из соглашения.