WP: семьи американских военных покинули Пёрл-Харбор из-за отравленной воды

Более тысячи семей американских военных вернулись домой с базы Пёрл-Харбор на Гавайях. Причиной стала грязная вода, текущая из кранов на базе. Всего жидкостью из загрязнённого нефтью источника пользуются 2,7 тысячи домов. Об этом пишет Washington Post.

Более тысячи военных семей, размещённых на Гавайях, вернулись домой и заявили о заболеваниях из-за явного нефтяного загрязнения в системе водоснабжения базы, в результате чего некоторые опасаются долгосрочных последствий для здоровья, — говорится в материале, размещённом на сайте издания.

По данным WP, ранее семьи военнослужащих с объединённой базы Пёрл-Харбор-Хикэм жаловались городскому руководству на то, что военные и гражданские руководители не реагируют на зловонную воду с маслянистым блеском, текущую из водопроводных кранов. Она вызывает тошноту, диарею и сильные головные боли. В результате официальные лица сообщили, что источник, из которого бралась вода, оказался загрязнён нефтью. В зону поражения попали порядка 2,7 тысячи домов в 10 населённых пунктах.

В результате размещённым на базе морским пехотинцам пришлось доставлять своим семьям чистое бельё, поскольку оно не отстирывалось самостоятельно. Жителям начали раздавать воду в бутылках — для чистки зубов.

Одна из супругов летчика рассказала, что её ребенка рвало в течение нескольких дней, а собаку пришлось усыпить, — рассказывает WP.

Флотское командование пообещало исправить проблему.

Ранее жители Крыма сообщили, что весь берег залива Сиваш усеян мёртвыми утками. Местный житель Николай рассказал, что за 35 лет ему не доводилось видеть ничего подобного в этом районе.