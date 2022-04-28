WP: Россия использует дрессированных дельфинов для защиты Севастополя

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Американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором сказано, что Россия якобы использует дрессированных дельфинов у входа в ключевой порт Чёрного моря для защиты Севастополя. В качестве доказательства газета ссылается на спутниковые снимки, предоставленные компанией Maxar Technologies. Эксперты утверждают, что на снимках можно заметить два загона для животных.

По мнению журналистов, косвенным доказательством использования морских млекопитающих является то, что США обучают и используют дельфинов для защиты от подводных угроз с 1960-х годов. По словам специалистов, эти животные способны легко обнаруживать опасные объекты, в том числе мины, на дне океана с помощью природного гидролокатора.

Отмечается, что с 1973 года в Крыму начали подготавливать дельфинов для нужд военного флота СССР. Животных использовали для борьбы с военными пловцами, подрыва кораблей и поиска оружия. После вхождения Крыма в состав РФ, программа якобы была возобновлена, утверждает издание.

Доктор военных наук Константин Сивков ранее заявил, что основная часть исправных украинских боевых самолётов и вертолётов была уничтожена в первые дни военной спецоперации. По словам эксперта, находящиеся в воздухе единичные летательные аппараты военно-воздушных сил Украины не могут существенно повлиять на ход событий. Он назвал «глупостью» попытки Киева вводить в эксплуатацию неисправную технику.