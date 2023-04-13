WP: разведка США не верит в скорые мирные переговоры по Украине

Фото: МО Украины

В США не ожидают, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться в этом году, пишет газета Washington Post. Издание ссылается на оценку разведывательного управления Пентагона, которая попала в Сеть с другими слитыми документами. В Минобороны США основывают свое мнение на данных о численности войск, вооружения и техники каждой из сторон.

Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассмотренных сценариях, — говорится в материале.

Также издание обратилось за комментарием к американскому чиновнику, который предпочел сохранить анонимность. Он заявил, что решение о том, когда начинать переговоры, зависит от президента Украины Владимира Зеленского, а также от народа страны.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время возможность переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной исключается. По его мнению, Москва должна оказаться готова к вступлению в конструктивные переговоры, целью которых должен стать справедливый и прочный мир.

До этого папа римский Франциск назвал лучшим выходом для всех сторон конфликта на Украине как можно более быстрое начало переговоров между Россией и Западом. По его словам, никакой другой альтернативы не существует.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что комментариев о предложенном папой римским Франциском пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции не будет.