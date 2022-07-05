WP: раскрыта задача подозреваемого в шпионаже в пользу России австрийца

Фото: pixabay.com

Бывший сотрудник австрийского ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом Эгисто Отт, которого подозревают в работе на Россию, якобы работал над планом реорганизовать службу безопасности в качестве нового департамента МИД, пишет газета Washington Post. По информации издания, мужчина действовал в сговоре с другими сотрудниками австрийской разведки. Несмотря на это, австриец утверждает, что стал жертвой заговора.

Отт с другими сотрудниками австрийской разведки разрабатывал план по реорганизации службы безопасности в качестве нового отдела в Министерстве иностранных дел, — сказано в публикации.

Он отметил, что на самом деле является разоблачителем, который выступал против злоупотреблений в ведомстве и запросов от служб разведки стран-партнёров, которые, по его мнению, были незаконными.

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ ранее заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не гарантирует автоматического размещения военных баз Альянса на территории двух стран. Он отметил, что представители военно-политического блока не предполагали дополнительного военного присутствия в новоприбывших государствах. По словам Джоанэ, Финляндия и Швеция и так обладают «грозным» потенциалом национальных сил.