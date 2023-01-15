WP: Путин побеждает в споре о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин оказался единственным победителем в ситуации с затягиванием вступления Швеции и Финляндии в НАТО, пишет The Washington Post. По данным издания, внутреннее противостояние в блоке стало своего рода подарком для российского лидера. Тот факт, что скандинавские страны никак не могут договориться о вступлении в Альянс с Турцией, не играет на руку ни одной из сторон, кроме как России. При этом, если Турция даст согласие на расширение блока, победу заберет НАТО, отмечается в материале.

Господин Путин — единственный победитель в споре о том, чтобы позволить Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Чем скорее Турция и ее партнеры придут к соглашению, тем лучше для альянса, — говорится в публикации.

Источники WP считают, что ключевую роль в урегулировании спора могут сыграть власти США. Эта ситуация потребует дипломатии и, возможно, реальных уступок, часть из которых может сделать Вашингтон. В статье отмечается, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет тяжелым стратегическим поражением для Путина, поскольку с Россией будут граничить действующие члены Альянса.

Заявки на вступление в НАТО Финляндия и Швеция подали в середине мая 2022 года. К настоящему времени протокол о присоединении этих стран к Блоку не ратифицировали только Венгрия и Турция. Последняя требует выдачи курдских активистов и лиц, причастных к попытке военного переворота в 2016 году.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что основной причиной стремления Финляндии присоединиться к НАТО стала угроза возможного применения Россией ядерного оружия. По его словам, в Хельсинки такую угрозу увидели после начала военной операции на Украине.