WP: Отношения США и стран Персидского залива обострились из-за разногласий

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Нынешняя власть Польши занимается продвижением лживой исторической версии её отношений с Россией, рисуя нашу страну в чёрном цвете — закрытой, двуличной и враждебной, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщило РИА Новости. Он отметил, что уничтожение памятников советским воинам, которых в Польше называют захватчиками, является не чем иным, как «подлостью и предательством».

Нынешние польские власти повсеместно продвигают собственную лживую версию истории российско-польских отношений. Делают это злонамеренно, вульгарно и пошло, — написал Медведев в статье для агентства Sputnik Polska. Экс-премьер отметил, что «польские...