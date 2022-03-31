WP: Отношения США и стран Персидского залива обострились из-за разногласий
WP: отношения США, ОАЭ и Саудовской Аравии стали напряжёнными из-за ситуации на Украине
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
12:18, 31 марта 2022
Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Отношения между Соединёнными Штатами и государствами Персидского залива, в частности ОАЭ и Саудовской Аравией, стали более напряжёнными на фоне событий на Украине, пишет газета Washington Post. Наиболее заметными причинами разногласий издание называет отказ ОАЭ и саудитов наращивать добычу нефти, а также разные мнения стран о спецоперации РФ на Украине. Кроме того, по мнению авторов публикации, администрация Байдена не считает достаточным «осуждение России» Персидскими странами.
Стремление подписать новую ядерную сделку с Тегераном, которая не касается иранской агрессии в регионе, также являются факторами, повлиявшими на характер отношений между США и странами Персидского залива, — добавляют авторы.
Ранее стало известно, что Китай вводит ответные визовые ограничения против ряда американских чиновников. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По его словам, такие меры были приняты для обеспечения защиты законных прав и интересов граждан Китая. На кого именно распространятся эти ограничения, дипломат не пояснил.