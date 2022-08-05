WP: между Зеленским и мэрами украинских городов произошёл раскол

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэрами городов произошёл раскол, пишет издание The Washington Post. Отмечается, что главы региональных администраций подозревают Зеленского в том, что он ограничивает их власть с помощью военных администраций, чтобы сохранить контроль над миллиардами долларов международной помощи. По мнению политиков, он также предпринимает попытки ослабить своих противников.

Мэры переживают, что офис Зеленского откажется от обещаний и планов по децентрализации власти, — сказано в публикации.

Главу государства обвинили в том, что он устроил чистку в своих рядах из-за подозрений в госизмене. Некоторые привели в пример недавнюю отставку главы СБУ и генпрокурора Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении пожаловался, что из-за нерешительности европейских лидеров в вопросе передачи Украине $8 миллиардов страдают украинские пенсионеры. Глава государства добавил, что европейская бюрократия делает заложниками простых украинцев, которые зависят от бюджетных выплат. Он назвал происходящее преступлением. Он при этом отказался возлагать вину на отдельную страну в Европе, но выразил надежду, что проблему с финансированием удастся решить.