WP: Киев опасается сокращения помощи США после выборов в конгресс

Фото: defense.gov

Киев опасается сокращения военной помощи из США после возможной победы Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс в ноябре, сообщает газета The Washigton Post. Отмечается, что «смягчение республиканских настроений может подорвать недавний всплеск боевого импульса».

В Киеве украинцы выражают надежду и некоторые опасения, что парламентские выборы в следующем месяце не подорвут ошеломляющий поток американского оружия и помощи в сфере безопасности, которые Вашингтон санкционировал с начала конфликта на Украине. И они предупреждают, что смягчение республиканских настроений может подорвать недавний всплеск боевого импульса, — говорится в сообщении.

В частности, некоторые республиканские законодатели и кандидаты выразили недовольство гигантскими суммами военной помощи, сославшись на конкурирующие опасения по поводу безопасности Китая, внутренние приоритеты и необходимость усиления контроля. Как отметила активистка по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк, возглавлявшая делегацию украинских женщин-борцов в Вашингтоне, почти все республиканцы в палате представителей проголосовали против законопроекта о временном финансировании, который включал $112 млрд для Украины.

Неназванный украинский чиновник в свою очередь обратил внимание на почти полную зависимость Украины от иностранной военной и экономической помощи. Поэтому, по его словам, именно сейчас стране нужно «отвоевать» как можно больше территории.

Другие украинские официальные лица заявили, что по-прежнему уверены в помощи США. К примеру, глава профильного комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что помощь Украине — это «некий стратегический курс» США, который им самим необходим для обеспечения собственной безопасности.

Ранее президент США Джо Байден во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил о намерении Вашингтона выделить Киеву новый пакет военной помощи на $625 млн. Глава Белого дома пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.