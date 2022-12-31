WP: из-за поставок оружия Украине США потеряют влияние в Восточной Азии

Фото: US Air Force/flickr.com

Из-за поставок оружия Украине США потеряют влияние в Восточной Азии, считает обозреватель The Washington Post Джейсон Уиллик. По его мнению, этот регион важнее для процветания Соединенных Штатов Америки, поскольку там им угрожает противник в лице Китая.

Соединенные Штаты сжигают боеприпасы так быстро, что в краткосрочной перспективе они могут ослабить способность Вашингтона к сдерживанию в Восточной Азии. Этот регион важнее для процветания американцев, чем Украина, и ему угрожает гораздо более сильный соперник в лице Китая, — написал Уиллик.

Ранее исследовательская служба Конгресса США подготовила сводку по решению Вашингтона передать Украине ЗРК Patriot. По мнению экспертов, в будущем это чревато проблемами и рисками в случае, если батарея Patriot и соответствующие ракеты-перехватчики будут взяты у Центрального или Индо-Тихоокеанского командования ВС США. В этом случае, полагают эксперты, на этих направлениях «могут возникнуть потенциальные риски».

Американский президент Джо Байден ранее заявил, что передача Украине Patriot не влечет за собой эскалации напряженности, так как данное вооружение поставляется Киеву не для нападения на российские территории.