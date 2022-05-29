WP: иностранные наёмники на Украине пожаловались на оружие и плохие условия

Иностранные наёмники, воюющие на стороне Украины, рассказали, что им выдают плохое обмундирование и снаряжение, пишет американская газета The Washington Post. Отмечается, что боевики пожаловались, что несут большие потери. В публикации при этом сообщается, что наёмники симулируют травмы и намеренно ломают своё оружие.

Они вступали в бой с недостаточным снаряжением и вооружением и терзались мыслями о том, стоит ли возвращаться на Украину ещё раз — некоторые видели, как умирают друзья, и решили, что с них хватит, — сказано в статье.

Автор материала указал на то, что военные из-за нехватки снаряжения, в том числе новых батарей, использовали незащищённые мобильные телефоны и приложения для быстрого обмена сообщениями.

Бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для журнала American Conservative ранее заявил, что выход Киева победителем из украинского кризиса практически невозможен. Он добавил, что США переоценивают возможности украинской власти в противостоянии российской спецоперации. Он рекомендовал руководству США рассмотреть возможность возвращения к урегулированию ситуации дипломатическим путём. Он при этом отметил, что предоставление дальнейшей военной помощи Киеву только оттягивает неизбежное.