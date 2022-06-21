WP: боевые катера Ирана приблизились к судам США в Персидском заливе

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Три боевых катера иранского Корпуса стражей исламской революции приблизились к двум кораблям Военно-морских сил США в Персидском заливе, пишет газета Washington Post. По ее сведениям, оба катера двигались на крайне высокой скорости.

Все случилось, когда патрульный корабль Военно-морских сил США USS Sirocco рядом с американским транспортным судном USNS Choctaw County проводил переход через международные воды Персидского залива.

В статье уточняется, что оба катера направлялись прямо навстречу американским кораблям. Они сменили свой курс только после того, как судна США стали издавать звуковые предупреждения. Кроме того, военные США запустили одну сигнальную ракету, когда расстояние между ними и иранскими катерами составило примерно 46 метров. Все это продолжалось на протяжении часа.

По словам американского военного Джозефа Буччино, такие действия со стороны Ирана не соответствуют международным нормам безопасности поведения в море. Более того, он отметил, что подобные ситуации иногда могут приводить к боевым столкновениям.

Ранее министерство обороны Дании сообщило, что российский военный корабль вошел в территориальные воды королевства. В ведомстве отметили, что инцидент произошел в Балтийском море.