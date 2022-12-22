WP: Байден и Зеленский разошлись во взглядах на военные нужды Украины

Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский разошлись во взглядах относительно дальнейших военных нужд Киева, пишет The Washington Post. Основной целью визита Зеленского было получение более мощного оружия, но достичь ее не удалось.

Практически не было признаков того, что он (Зеленский. — NEWS.ru) в этом преуспел, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, — говорится в статье.

В частности, речь идет о танках M1 Abrams и дальнобойных ракетах. Что касается первых, то в Пентагоне считают, что их эксплуатация и обслуживание будут слишком сложными для украинских военных. Кроме того, в ведомстве уверены, что у ВСУ и без того достаточно танков.

Относительно ракет, которые позволили бы ВСУ наносить удары по целям на территории России, Байден в ходе совместной пресс-конференции заявил, что их поставка Киеву может подорвать единство НАТО в поддержке Украины. Американский лидер подчеркнул, что страны Альянса не собираются воевать с Россией.

Ранее западные СМИ сообщали, что Зеленский в ходе визита в США намерен просить для ВСУ ракеты ATACMS с дальностью действия около 300 километров и разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и Reaper. Белый дом против передачи такого оружия Киеву и свою позицию по этому вопросу менять не намерен.