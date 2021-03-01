Wintershall Dea о «Северном потоке — 2»: с финансированием проблем не будет

https://static.news.ru/photo/ae38639a-7a90-11eb-bb8f-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Компания Wintershall Dea уверена, что проблем с финансированием строительства газопровода «Северный поток — 2» не будет. Об этом заявил член правления Wintershall Dea, ответственный за деятельность компании в России, Латинской Америке, а также за газотранспортные проекты, Тило Виланд.

Он напомнил, что «Северный поток — 1» уже хорошо зарекомендовал себя и загружен на полную мощность. Трубопровод является экологичной и современной системой, преимущества которой уже успели оценить европейские пользователи. В связи с этим Виланд полагает, что со вторым газопроводом проблем также не будет, равно как и с его финансированием.

Финансовая сторона обеспечена компаниями, участвующими в проекте, они продемонстрировали, что могут бороться с существующими проблемами, — добавил Виланд.

Он также выразил надежду, что «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию совсем скоро. Член правления Wintershall Dea полагает, что Европе это будет весьма выгодно, так как поставки газа из России являются основой энергетики Европы, передаёт РИА Новости.

Мы убеждены, что этот газопровод необходим для Европы. И мы надеемся, что он будет завершён и введён в эксплуатацию как можно быстрее, — уточнил Виланд.

Ранее NEWS.ru писал, что проект «Северный поток — 2» является для немцев способом выживания, поэтому США не следует надеяться, что Германия от него откажется. Такое мнение озвучил обозреватель американского издания Foreign Policy Джереми Стерн.