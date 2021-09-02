WhatsApp оштрафовали на €225 млн за нарушение правил ЕС

Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала мессенджер WhatsApp на €225 млн. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Это первый штраф в соответствии с ужесточённым законом Европейского союза о защите данных.

Комиссия постановила, что WhatsApp не выполнил требования о прозрачности обработки личной информации. Также владельцам мессенджера нужно будет привести свою систему обработки данных в соответствие с требованиями. В том числе разъяснить, как пользователи могут подавать жалобы в надзорный орган.

Представитель WhatsApp заявил о несогласии с решением, назвал штраф несоразмерным и сказал, что компания его обжалует.

Ранее мессенджер WhatsApp отказался внедрять подход компании Apple в борьбе с распространением детской порнографии и выявлением преступлений против несовершеннолетних. Глава мессенджера Уилл Кэткарт назвал идею Apple неправильным подходом и препятствием для частной жизни людей по всему миру.