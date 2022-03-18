Welt am Sonntag: Германия поставила Киеву 500 из 2,7 тысяч ракет «Стрела»

Поставки ракет «Стрела» из Германии на сторону Киева ограничились лишь 500 экземплярами из обещанных ранее 2,7 тысяч, пишет воскресная газета Welt am Sonntag со ссылкой на украинские правительственные круги. В издании сообщили, что поставка состоялась 17 марта.

Судя по всему, Украина получила лишь часть обещанных зенитно-ракетных комплексов «Стрела». В Украину было доставлено всего 500 штук, — сообщили в газете.

В Минобороны ФРГ от комментариев воздержались. В издании уточнили, что поставки вооружения Украине проходят под грифом «строго секретно».

Напомним, что ранее Министерство экономики Германии утвердило отправку Украине 2700 зенитных ракет «Стрела» советского производства. Они будут поставлены из запасов ГДР. Зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» предназначается для уничтожения самолётов, вертолётов, крылатых ракет и других воздушных целей на высоте от 25 до 3500 метров.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что представители Германии одобрили поставки оружия Киеву. При этом, ранее немецкие власти неоднократно заявляли, что не намерены отправлять вооружение Украине.