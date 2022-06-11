Washington Post: Запад перестал верить в победу Украины

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Запад больше не верит в победу Украины в противостоянии с Россией, пишет The Washington Post. По словам американских журналистов, США и Евросоюз потеряли веру в успех ВСУ после того, как узнали о «полном истощении» боеприпасов для советского оружия, которое составляет основу украинского вооружения. При этом помощи западных союзников Киева не хватит, чтобы дать отпор ВС РФ из-за малочисленности поставок со стороны Запада, написали в издании.

На Украине почти полностью истощились боеприпасы для советского вооружения, которое составляет основу арсенала украинской армии. Эти системы стоят на вооружении у восточноевропейских стран, но у них уже закончились излишки, которые можно было бы пожертвовать, — сказано в тексте статьи.

Журналисты также отметили, что украинцы несут огромные потери в местах боевых конфликтов. По оценкам обозревателей газеты, каждый день ВСУ теряют около 200 бойцов на поле боя. Также сказывается плохое оснащение украинской армии военной техникой, о чем свидетельствует видео, запечатлевшее вывоз сотни советских танков Т-62 (их производство закончилось в 1975 году) на Украину.

У них (ВС РФ. — NEWS.ru) больше ресурсов, чем у нас, и они никуда не торопятся, — привели в статье цитату советника правительства Украины по вопросам обороны и разведки Александра Данилюка.

Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что некоторые западные страны устали от Украины. По его словам, группа лидеров Запада обращается к украинским властям с призывами о сдаче России части территории страны.