Washington Post: у украинцев началась паника из-за ускорившейся мобилизации

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Мобилизованные украинцы опасаются, что в случае продолжения конфликта они все окажутся на фронте, сообщает газета The Washington Post. По данным издания, страхи появились на фоне подготовки Киевом контрнаступления.

Мы должны понимать, что если война продлится еще год, мы все будем в армии. Я на 100% уверен, что рано или поздно меня призовут, — сказал один из украинцев, проходящий частные курсы военной подготовки.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предположил, что готовящееся украинское контрнаступление может сыграть на руку России по всем пунктам. По мнению политика, для удачной операции ВСУ потребуется отправить много техники и живой силы в зону нападения. Кадыров утверждает, что ВС России смогут отбить любую атаку, а вдобавок к этому захватить трофейное оружие. Он обратился к Киеву с просьбой отправить как можно больше новых видов иностранной техники.

Позже Кадыров заявил, что чеченский батальон «Восток-Ахмат» Министерства обороны РФ сорвал наступление ВСУ на запорожском направлении. По словам главы Чечни, батальон уничтожил два танка и один БМП.