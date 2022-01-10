Washington Post рассказала о влиянии журналистов на экс-президента Трампа

Ведущие телеканала Fox News фактически были тайными советниками бывшего президента США Дональда Трампа во время его срока в Белом доме и могли напрямую связываться с ним, а также присылать свои рекомендации сотрудникам его администрации. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на слова бывших работников его администрации и текстовые сообщения, опубликованные комитетом палаты представителей по расследованию беспорядков во время штурма Капитолия 6 января 2021 года.

По данным газеты, наибольшим влиянием пользовались журналисты Шон Хэннити, Джанин Пирро, Лу Доббс и Лора Ингрэм , каждый из которых имел собственное шоу на Fox News. В частности, во время штурма Капитолия Ингрэм и Хэннити отправляли сообщения бывшему главе администрации Белого дома Марку Медоузу, в которых призывали президента обратиться к протестующим и заставить их разойтись.

Кроме того, известно, что некоторые из телеведущих Fox News посещали президента, чтобы высказать соображения относительно пандемии коронавируса и мер по борьбе с ней. В частности, Ингрэм в ходе одной из таких встреч рассказывала о препарате гидроксихлорохин, который позже был признан неэффективным и даже опасным для больных коронавирусом. В то же время ряд высокопоставленных чиновников из Белого дома считает, что масштабы влияния журналистов на тогдашнего президента сильно преувеличены, так как их мнение никогда не было для него определяющим.

Ранее в Великобритании были опубликованы результаты клинического исследования, согласно которому «Гидроксихлорохин» не оказывает благотворного эффекта на пациентов с коронавирусом. Тем не менее 30 июня 2020 года британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинской продукции разрешило возобновить клинические испытания этого препарата.

Американский медицинский регулятор FDA в свою очередь исключил противомалярийные препараты «Хлорохин» и «Гидроксихлорохин» из списка разрешённых для лечения коронавирусной инфекции. При этом за применение этого препарата агитировал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, который сам употреблял «Гидроксихлорохин» в качестве профилактики.